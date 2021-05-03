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دولة عربية تمنع صلاة العيد

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-03T18:17:22+03:00
دين ودنياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الإثنين 3 مايو 2021 - 6:17 مساءً
دولة عربية تمنع صلاة العيد

كل الوطن – وكالات: اتخذت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان عدة قرارات، من ضمنها عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية هذا العام.

وفي إطار مواجهة جائحة كورونا، أصدرت اللجنة القرارات الآتية:

أولا: استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 8 مايو 2021 بالتوقيت المحلي، في كافة محافظات السلطنة.

ثانيا: منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021، حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقا.

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ثالثا: حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداء من يوم السبت 8 مايو 2021، إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021، وتستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.

رابعا: تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداء من يوم الأحد 9 مايو 2021 إلى يوم الثلاثاء 11 مايو 2021، وتحث اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.

خامسا: عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المبارك، وتشمل تجمعات العوائل وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

المصدر: “وكالة الأنباء العمانية”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412303

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