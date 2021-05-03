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أمير الرياض يشدّد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمطاعم

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-03T22:53:31+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الإثنين 3 مايو 2021 - 10:53 مساءً
أمير الرياض يشدّد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمطاعم

كل الوطن – وكالات: شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

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جاء ذلك إثر اطلاع سموه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض حيث رصدت القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه خلال الأسبوع الماضي (13855) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وأغلقت (472) منشأة و(42) مسجدا، من خلال (55774) جولة رقابية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412306

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