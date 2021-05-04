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البحرين تدين إطلاق الحوثيين صاروخين بالستيين تجاه المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 4 مايو 2021 - 2:40 صباحًا
البحرين تدين إطلاق الحوثيين صاروخين بالستيين تجاه المملكة

كل الوطن – وكالات: أدانت البحرين بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق صاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل عدائي ممنهج يجسد إصراراً من الحوثي على استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وانتهاكاً متواصلاً للقانون الدولي الإنساني.

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وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامنها مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشيدةً بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412319

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