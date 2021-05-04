النيابة: غرامة 200 ألف والسجن عامين لمخالفي “العزل الصحّي”

كل الوطن – وكالات: أصدرت النيابة العامة بيانا مقتضباً اليوم الاثنين شددت فيه على عدم انتهاك أحكام الحجر الصحي.

وقالت النيابة في بيانها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”صوناً للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا، يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي -الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم”.

وشددت أن من سيخالف أحكام الحجر الصحي سيقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

كما ذكرت النيابة العامة، إن لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا نصت على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412322