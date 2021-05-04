تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالبحرين تدين إطلاق الحوثيين صاروخين بالستيين تجاه المملكةكل الوطنبيل غيتس ينفصل عن زوجته بعد 27 عامًا من الزواجكل الوطنتويتر يوفر القدرة على استضافة “مساحة” لجميع الحسابات التي تضم 600 متابع أو أكثركل الوطنمجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات الحوثيين الإرهابية على المملكةكل الوطندولة عربية تمنع صلاة العيدكل الوطنمصر تكشف عن خططها لتفادي خطر الملء الثاني لسد النهضةكل الوطنالعراق يستثمر 3 مليارات دولار في شركة لإنتاج الغاز الطبيعيكل الوطناليمن.. اغتيال مسؤول حكومي أمام منزله في عدنكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة أطلقت تجاه جنوب السعوديةكل الوطنعضو في هيئة كبار العلماء السعودية: رمضان هذا العام 30 يوما لسببين

النيابة: غرامة 200 ألف والسجن عامين لمخالفي “العزل الصحّي”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-04T02:46:06+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 4 مايو 2021 - 2:46 صباحًا
النيابة: غرامة 200 ألف والسجن عامين لمخالفي “العزل الصحّي”

كل الوطن – وكالات: أصدرت النيابة العامة بيانا مقتضباً اليوم الاثنين شددت فيه على عدم انتهاك أحكام الحجر الصحي.

وقالت النيابة في بيانها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”صوناً للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا، يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي -الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم”.

اقرأ أيضا...

وشددت أن من سيخالف أحكام الحجر الصحي سيقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

كما ذكرت النيابة العامة، إن لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا نصت على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

1000 da71cb7f8d - كل الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412322

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.