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إعفاء مستفيدي “حافز” من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 4 مايو 2021 - 2:37 مساءً
إعفاء مستفيدي “حافز” من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد

كل الوطن – الرياض: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عدم إلزام مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك الواقعة بين 7 مايو الجاري وحتى 17 مايو.

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وتأتي إجراءات الإعفاء، في إطار حرص الصندوق على التيسير والتسهيل على عملائه ومستفيديه خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الاتجاه، ساهم “هدف” في تمكين مستفيدي “حافز” وإلحاقهم بالفرص الوظيفية في سوق العمل عبر مشروع جدية الباحثين عن عمل، وانتقالهم لفئة المدعومين في برامج دعم التوظيف والتدريب.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412329

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