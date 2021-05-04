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مقتل دبلوماسية أجنبية رفيعة في طهران

كل الوطن - فريق التحرير
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 4 مايو 2021 - 5:57 مساءً
مقتل دبلوماسية أجنبية رفيعة في طهران

كل الوطن – وكالات: أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية بطهران إثر سقوطها من برج بشمال العاصمة الإيرانية، طهران.

وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي: “مقتل موظفة (51 عاما) في السفارة السويسرية إثر سقوطها من برج في حي كامرانية بشمال طهران”.

وتابع قائلا: “لم يتبين حتى الآن سبب سقوطها، سواء كانت الموظفة انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما”.

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وقالت وكالة مهر إنه تبين أنها تشغل منصب سكرتيرة أولى في السفارة السويسرية.

وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن مراسلها، إن الموظفة هي ثاني أكبر مسؤول بالسفارة السويسرية، وكانت تعيش في الطابق رقم 18 بالمبنى، وذكرت أنها تبلغ من العمر 52 عاما، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

يذكر أن السفارة السويسرية هي أيضا راعية المصالح الأمريكية في طهران.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412348

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