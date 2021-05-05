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وزارة الداخلية تستحدث إدارة للنشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-05T03:01:29+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأربعاء 5 مايو 2021 - 3:01 صباحًا
وزارة الداخلية تستحدث إدارة للنشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود

كل الوطن – واس: تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، باستحداث إدارة للنشاطات البحرية ترتبط بالمديرية العامة لحرس الحدود، تحقيقًا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمقومات السياحة في المملكة العربية السعودية، استحدثت وزارة الداخلية إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، من خلال التعاون والتنسيق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية، التي تشمل الرياضات البحرية، والغوص، والنزهة والترفيه، والسياحة البحرية، ووضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولتها، والتوعية بالسلامة البحرية.

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ويشرف حرس الحدود السعودي، ممثلاً في إدارة النشاطات البحرية، على غرفة عمليات البحر الأحمر بجدة، التي استحدثت مؤخرًا بمشاركة (12) وزارة وهيئة لتسهيل إجراءات اليخوت وتنظيم دخولها، من خلال رقم الاتصال الموحد (1980) من داخل المملكة و(9661980+) من خارج المملكة، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، بما يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، ويكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح، وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستفيدين من الخدمة، إضافة إلى متابعة وتطوير ممارسة النشاطات البحرية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412379

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