فيديو يُظهر مجندتين إسرائيليتين ترقصان مع جنديين مصريين

كل الوطن – وكالات: نشرت قناة “كان” الإسرائيلية، الثلاثاء 4 مايو/أيار 2021، مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر اثنتين من المجندات الإسرائيليات ترقصان مع جنديين آخرين مصريين، يتواجدان خلف السياج الحدودي مع مصر.

@EgyArmySpoxhttps://t.co/G24mBOa9TC

عيب عيب كده. عيب هذا جيش المشير احمد بدوي و عبد المنعم رياض سعد الشاذلي . الجمسي …. عيب يكون علي الحدود المصرية الاسرائيليه و الله مازال العدو الرئيسي و الاخير هو اسرائيل لو عملت مليون معاهدة معاهم في نظر الشعب المصري — Ali (@Ali48157814) May 4, 2021

يظهر في هذا المقطع، الذي تم تناقله والتفاعل معه بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، رقص جنديين مصريين مع المجندتين بواسطة الرقص من خلف السياج الحدودي، حيث يقومان بتقليد الرقصات والحركات التي يقومن بها على إيقاعات موسيقى يهودية-عربية.

ويتعلق الأمر بأغنية “حبيب قلبي” التي يغنيها 3 شقيقات يهوديات إسرائيليات من أصول يمنية.

الحدود المصرية_الإسرائيلية …من قال ان الجنود سيتركون السلاح لرقص🤷 https://t.co/TWDb9ZjQlb — Chahid↪️🇲🇦 ↩️9️⃣🌍 (@chahid_neuf) May 4, 2021

على تويتر، رحب أغلب المغردين الإسرائيليين بهذا الشريط معتبرين أنه “سيخفف على الجنديات من عبء حراسة الحدود والضغط المسلط عليهن، بينما استهجن أغلب المغردين من مصر ما قام به الجنديان في الضفة الأخرى، ومنهم من غرد قائلاً: “من قال إن الجنود يتركون السلاح للرقص؟!”.

جدير ذكره، أن الحدود بين مصر وإسرائيل تم ترسيمها عام 1979، وذلك بعد أن أصبحت القاهرة أول بلد عربي يعترف بإسرائيل.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412384