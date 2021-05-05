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فيديو يُظهر مجندتين إسرائيليتين ترقصان مع جنديين مصريين

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-05T05:29:29+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 5 مايو 2021 - 5:29 صباحًا
فيديو يُظهر مجندتين إسرائيليتين ترقصان مع جنديين مصريين

كل الوطن – وكالات: نشرت قناة “كان” الإسرائيلية، الثلاثاء 4 مايو/أيار 2021، مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر اثنتين من المجندات الإسرائيليات ترقصان مع جنديين آخرين مصريين، يتواجدان خلف السياج الحدودي مع مصر.

يظهر في هذا المقطع، الذي تم تناقله والتفاعل معه بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، رقص جنديين مصريين مع المجندتين بواسطة الرقص من خلف السياج الحدودي، حيث يقومان بتقليد الرقصات والحركات التي يقومن بها على إيقاعات موسيقى يهودية-عربية.

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ويتعلق الأمر بأغنية “حبيب قلبي” التي يغنيها 3 شقيقات يهوديات إسرائيليات من أصول يمنية.

على تويتر، رحب أغلب المغردين الإسرائيليين بهذا الشريط معتبرين أنه “سيخفف على الجنديات من عبء حراسة الحدود والضغط المسلط عليهن، بينما استهجن أغلب المغردين من مصر ما قام به الجنديان في الضفة الأخرى، ومنهم من غرد قائلاً: “من قال إن الجنود يتركون السلاح للرقص؟!”.

جدير ذكره، أن الحدود بين مصر وإسرائيل تم ترسيمها عام 1979، وذلك بعد أن أصبحت القاهرة أول بلد عربي يعترف بإسرائيل.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412384

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