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حكم نهائي بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني في بلجيكا

كل الوطن - فريق التحرير
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 5 مايو 2021 - 2:38 مساءً
حكم نهائي بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني في بلجيكا

كل الوطن – أ.ف.ب: سحب دبلوماسي إيراني حكم عليه في فبراير في بلجيكا بالسجن عشرين عاما بعد إدانته بالتخطيط لهجوم في فرنسا ضد معارضين لنظام طهران في 2018، الأربعاء طلب استئناف كان تقدم به ما يجعل الحكم الصادر عليه نهائيا.

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وقال المتحدث باسم النيابة الفدرالية البلجيكية المسؤولة عن الارهاب ايريك فان دويز لوكالة فرانس برس إن “محامي (أسد الله) أسدي سحب استئنافه”. ولن يحاكم في الاستئناف في أنتويرب سوى المتهمين الثلاثة بالتواطؤ مع الدبلوماسي الذين صدرت بحقهم في الرابع من فبراير في المدينة الفلمنكية أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عاما.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412404

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