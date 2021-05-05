القبض على مُخالفَين ترصّدا لعملاء المصارف واستوليا على 49 ألف في جدة

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مُقيمَين من الجنسية اليمنية مُخالفَين لنظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا العديد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في الترصد لعملاء المصارف من كبار السن بعدد من أحياء محافظة جدة أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، ومن ثم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها، حيث بلغت الأموال التي استوليا عليها الـ 49 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412407