تعليق مسؤولة مصرية على أنباء تحليق “الصاروخ الصيني التائه” فوق جرجا

كل الوطن – وكالات: قالت رشا فتحي، رئيسة معمل أبحاث الفضاء بالمعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد لا يملك أي معلومات بشأن تحليق “الصاروخ الصيني التائه” فوق منطقة جرجا بمحافظة سوهاج.

وجاء رد فتحي تعليقا على أخبار متداولة بهذا الشأن، حيث أكدت لموقع “مصراوي” أن “الصاروخ لو حلق فوق جرجا فليس لدينا وسائل هناك لرصد مروره فوق المنطقة”.

وأضافت متسائلة: “كيف تم رصده هناك (في جرجا)؟! فوسائل الرصد في محافظة القاهرة فقط، ولم نستطع رصده لأنه خارج الغلاف الجوي، ولم يدخله حتى الآن”، لافتة إلى عدم توقع توقيت دخوله نتيجة فقدان السيطرة عليه.

يذكر أن خبر خروج الصاروخ الصيني “Long March 5B” عن السيطرة قد أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.

وكان خبراء فضاء حذروا من سقوط جسم صاروخ صيني “الجزء الرئيس من مركبة الإطلاق والبالغ وزنه نحو 20 طنا” الذي حمل مركبة الفضاء الصينية، على الأرض في الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة، مشيرين إلى أن هذا الجزء الرئيس لا يمكن توجيهه وليس له مسار للسقوط في البحر عند نقطة محددة مسبقا.

المصدر: “مصراوي” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412411