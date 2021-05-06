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أخصائية تغذية تكشف عن خمس عادات سيئة تمنعك من خسارة الوزن

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : الخميس 6 مايو 2021 - 2:20 صباحًا
أخصائية تغذية تكشف عن خمس عادات سيئة تمنعك من خسارة الوزن

كل الوطن – وكالات: كشفت الأخصائية الروسية في التغذية، إيرينا بيساريفا، عن العادات السيئة التي تمنع انقاص وزن الانسان البدين.

وبحسب الأخصائية، أولا وقبل كل شيء، يجب على المرء أن يتخلى عن نمط الحياة المستقرة الذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويساهم في تراكم الدهون.

ولفتت إلى أن العادة السيئة أيضا هي أكل الفاكهة في الليل، إذ يجب أن تؤكل الفاكهة في النصف الأول من اليوم، حتى الساعة 4 مساء، فعلى الرغم من احتوائها على سكريات نباتية طبيعية، إلا أنها عبارة عن جلوكوز وفركتوز وسكروز، لذا لا ينصح بتناولها في المساء، لأن هذا يساهم في زيادة الوزن”.

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وأضافت الأخصائية أن هناك عادة أخرى تتعارض مع فقدان الوزن، وهي النوم متأخرا، وهذا يرجع إلى حقيقة أنه في هذا الوقت يتعافى الجسم، وتقوي المناعة، وتوازن الهرمونات. ووفقا لها، من الضروري أن يرتاح الجسم.

ومن العادات السيئة الأخرى أشارت الأخصائية إلى تناول الطعام بسرعة كبيرة، وحذرت من أنه “عندما نأكل بسرعة كبيرة، لا يكون لدى الجسم وقت لهضم الطعام الذي أتى إليه، ولا يحدث الشبع. ويصبح هناك احتمال أن نأكل أكثر بكثير مما نحتاجه بالفعل”.

وأضافت بيساريفا أنه من العادات السيئة أيضا هو أن بعض الناس يفضلون عدم تناول الطعام في الصباح، لكن من الضروري اللجوء إلى وجبة خفيفة على الأقل، لأن الإفطار يبدأ في عملية التمثيل الغذائي ويعطي الطاقة.، كما أن الامتناع عن وجبة الإفطار لا يساهم في إنقاص الوزن.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412426

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