رد رسمي حول مرض خطير يسببه “قمر الدين”

كل الوطن – وكالات: تداول عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما يفيد بخطورة مشروب “قمر الدين” على مرضى السكري، وأنه يتسبب في جلطات ويزيد نسبة الكولسترول في الدم.

ومن جانبها قالت هيئة الغذاء والدواء، في المملكة العربية السعودية، إنه “لا صحة بأن مشروب قمر الدين يتسبب بجلطات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكولسترول في الدم”.

لا صحة بأن مشروب قمر الدين يتسبب بجلطات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكولسترول في الدم، إلا أنه يُحضر باستخدام كميات عالية من السكر مما يؤثر على مرضى السكري لذلك ينصح بتحضيره منزليا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل.#الغذاء_والدواءpic.twitter.com/cCvtWaKBuI — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) May 4, 2021

​وأوضحت في تغريدة لها على “تويتر” أن “مشروب قمر الدين لم يثبت تأثيره على نسبة السكر في الدم وينصح بالتقليل منه إلا أنه يُحضر باستخدام كميات عالية من السكر مما يؤثر على مرضى السكري”.

ونصحت الهيئة السعودية “بتحضيره منزليا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412429