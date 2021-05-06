بالفيديو.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طالبتين في مصر تهزّ مواقع التواصل

كل الوطن – وكالات: تداول رواد مواقع التواصل في مصر، فيديو مروع لمشاجرة دامية بين طالبتين داخل مدرة، تطورت لاتخدام الأسلحة البيضاء.

وفي التفايل التي أوردها موقع “أخبار اليوم”، شهدت منطقة المعادي في القاهرة، واقعة مؤسفة حيث وقعت مشادة بين طالبتين تطورت لاستخدام آلة حادة “كتر” داخل مدرسة السيدة روقية الثانوية التجارية، ما أدى لإصابات في وجهيهما.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات بين الطالبتين بعد أداء الامتحان، حيث حاول مدرس فض المشاجرة ما أدى لإصابته بقطع في وتر يده اليمنى وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه طالبتين تتعديان على بعضهما، محدثتين إصابات بالغة في وجههما، ما آثار استياء المواطنين مطالبين الجهات الأمنية بالتحقيق في الفيديو.

ومن تقوم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص الفيديو لكشف ملابسات الواقعة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412434