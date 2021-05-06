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بعد معاناته مع كورونا في صمت.. الفنّان باسم ياخور يُبشّر مُحبّيه

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-06T13:44:36+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 دقيقةآخر تحديث : الخميس 6 مايو 2021 - 1:44 مساءً
بعد معاناته مع كورونا في صمت.. الفنّان باسم ياخور يُبشّر مُحبّيه

كل الوطن – وكالات: أكد الفنان السوري باسم ياخور شفاءه من فيروس كورونا، بعدما أعلن منذ أيام عن إصابته.

ونشر ياخور صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قال فيها: “أحبائي أنا بخير وأموري جيدة، وتماثلت للشفاء التام، شكرا من القلب لكل اهتمامكم ومحبتكم”.

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وكان الفنان السوري قد نشر صورة له عبر فيسبوك، ظهر فيها خلال وجوده بأحد مستشفيات العزل، لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، ليفاجئ أصدقاءه ومحبيه برحلة معاناته مع الفيروس بعدما شفي منه مؤخرًا.

وظهر باسم ياخور، في الصورة، وهو يتلقى جلسة تنفس بأنبوب أكسجين، وحمل رسالة شكر لكل من سانده في هذه الوعكة الصحية، التي تكتم عن تفاصيلها، إذ علق: «من قلبي شكرا لوقفتكم معي. وشكر كبير للصديق والأخ Rami Shadideh لولاك يمكن ماكنت اليوم موجودا».

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412441

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