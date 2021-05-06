تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيزكل الوطنبعد معاناته مع كورونا في صمت.. الفنّان باسم ياخور يُبشّر مُحبّيهكل الوطنحرّك حجراً فغيّر حدود دولتين في أوروباكل الوطنرد رسمي حول مرض خطير يسببه “قمر الدين”كل الوطنأخصائية تغذية تكشف عن خمس عادات سيئة تمنعك من خسارة الوزنكل الوطنمقتل 4 أشخاص بمشاجرة عائلية قبيل بدء الإفطار شرق مصركل الوطنبايدن يقول إنه يدعم رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19كل الوطنولي العهد وولي عهد أبو ظبي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية (صور)كل الوطنتعليق مسؤولة مصرية على أنباء تحليق “الصاروخ الصيني التائه” فوق جرجاكل الوطنحكم نهائي بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني في بلجيكا

وصول التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” إلى السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الخميس 6 مايو 2021 - 2:42 مساءً
وصول التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” إلى السعودية

كل الوطن – د ب أ: وصل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” برفقة والديهما مساء اليوم الأربعاء إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض قادمين من مدينة المكلا في حضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية.

ويأتي وصول التوأم السيامي إلى السعودية إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاستكمال علاجهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” مساء اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضا...

ونُقل التوأم السيامي فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وقدّم محمد عبدالرحمن والد التوأم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على تبنيهما النظر في حالة طفليه وما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالمملكة وما تقوم به من عمل إنساني كبير، الذي هو محل تقديره الواسع، مبديا ثقته بالله عز وجل ثم بالفريق الطبي السعودي نظرا لخبرته الطويلة في هذا المجال.

ويعد هذا التوأم الحالة (116) التي وردت من (21) دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412451

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.