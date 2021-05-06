وصول التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” إلى السعودية

كل الوطن – د ب أ: وصل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” برفقة والديهما مساء اليوم الأربعاء إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض قادمين من مدينة المكلا في حضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية.

ويأتي وصول التوأم السيامي إلى السعودية إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاستكمال علاجهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” مساء اليوم الأربعاء.

ونُقل التوأم السيامي فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وقدّم محمد عبدالرحمن والد التوأم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على تبنيهما النظر في حالة طفليه وما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالمملكة وما تقوم به من عمل إنساني كبير، الذي هو محل تقديره الواسع، مبديا ثقته بالله عز وجل ثم بالفريق الطبي السعودي نظرا لخبرته الطويلة في هذا المجال.

ويعد هذا التوأم الحالة (116) التي وردت من (21) دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412451