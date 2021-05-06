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سمية الخشاب عن مشهد زفافها.. “أوّل مرّة أحسّ إنّي عروسة بجدّ”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-06T15:14:25+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الخميس 6 مايو 2021 - 3:14 مساءً
سمية الخشاب عن مشهد زفافها.. “أوّل مرّة أحسّ إنّي عروسة بجدّ”

كل الوطن – وكالات: تصدرت صور النجمة سمية الخشاب وأحمد سعد ومحمد رمضان التريند في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، واحتلت مواقع السوشيال ميديا رقصة الفنان أحمد سعد في حفل زفافها على محمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل “موسى”.

وما لفت نظر الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا ظهور أحمد سعد ليحيي حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب ورمضان في الحبكة الدرامية للمسلسل، مشيرين إلى علاقة الزواج التي كانت تجمع سعد والخشاب في الحقيقة وانفصلا منذ عدة أشهر.

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ونشرت الخشاب عبر حسابها عبر فيسبوك، صورا لها بفستان الزفاف من كواليس مسلسل “موسى” وعلقت على الصور:” أول مرة أحس إني عروسة بجد .. سعيدة جدا باني تريند إلي الآن علي تويتر وجوجل ..بحبكم”.

وكان الفنان محمد رمضان، قد قام بنشر صور من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه بموقع انستغرام، وكتب “الليلة فرحة موسى”، ويظهر وهو يحمل سمية الخشاب التي ترتدي فستان الزفاف، وبجوار المطرب أحمد سعد بالجلباب الصعيدي، وسرعان ما شاركت الخشاب، بصور من حفل الزفاف عبر حسابها وكتبت “سمعووونى زغروطة لأحلى موسى وحلاوتهم، أحلى ليلة عمر”.

وسرعان ما نشر المطرب احمد سعد، صورة جديدة له وهو يرقص في حفل الزفاف بينما تجلس الفنانة سمية الخشاب بجوار الفنان محمد رمضان على الكوشة، وكتب قائلاً “فرح موسي، فرحنا كلنا، مبروك عليك يا حبيبي”، لتعود سمية الخشاب، وتنشر صوراً جديدة وتكتب “مبروك عليك يا معجباني يا غالي عروستك الحلوة قمر بيلالي، بصوت حلاوتهم”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412454

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