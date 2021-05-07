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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبد الرحمن (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-07T01:35:24+03:00
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 7 مايو 2021 - 1:35 صباحًا
ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبد الرحمن (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أدى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

وأدى الصلاة إلى جانب ولي العهد نائب أمير منطقة الرياض نجل الفقيدة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد.

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وتقبل ولي العهد ونائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412463

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