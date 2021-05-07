ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبد الرحمن (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أدى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

وأدى الصلاة إلى جانب ولي العهد نائب أمير منطقة الرياض نجل الفقيدة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد.

#فيديو | سمو #ولي_العهد يؤدي صلاة الميت في المسجد الحرام على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمها الله.#واسpic.twitter.com/1X1FUODYuO — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 6, 2021

وتقبل ولي العهد ونائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

سمو #ولي_العهد يؤدي صلاة الميت في المسجد الحرام على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمها الله.#واسpic.twitter.com/nrc2F88A6C — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 6, 2021

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412463