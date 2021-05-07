وزير خارجية قطر: على دول الخليج وإيران الاتفاق على صيغة للحوار

كل الوطن – وكالات: قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن دول الخليج العربية وإيران في حاجة للاتفاق على صيغة لتبديد بواعث القلق وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

ورحب الشيخ محمد أيضا بالخطوات التي تتخذها تركيا لرأب الصدع في العلاقات مع السعودية ومصر وحث البلدين العربيين على مواصلة التواصل مع أنقرة.

وفي حديث لـ”رويترز”، قال: “المنطقة في حاجة للشعور ببعض الاستقرار وفي حاجة إلى أن يسعى كل اللاعبين في المنطقة من أجل حوار لتخفيف حدة كل هذه التوترات”.

وأضاف: “أنا واثق أنه إذا جلست كل هذه الأطراف معا فسيكون لهذا الأمر أثر كبير على الاستقرار الإقليمي”.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412477