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هندية تغادر حفل زفافها بعد فشل عريسها في اجتياز اختبار في الرياضيات

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 7 مايو 2021 - 4:08 صباحًا
هندية تغادر حفل زفافها بعد فشل عريسها في اجتياز اختبار في الرياضيات

كل الوطن – وكالات: رفضت فتاة هندية الزواج من عريسها في يوم العرس بعد فشله في اجتياز اختبار أجرته له في الرياضيات، لتغادر العروس قاعة الزفاف.

تعود أحداث القصة الى يوم الأربعاء في 5 مايو، خلال حفل زواج في ولاية أوتار براديش الهندية، عندما قررت العروس إجراء اختبار صغير لزوج المستقبل.

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وقررت العروس اختبار العريس بجدول الضرب 2، الى أن زوج المستقبل فشل في الاختبار، لتقرر العروس رفض الزواج ومغادرة الحفل.
وقالت العروس إنها لا تستطيع الزواج بشخص لا يعرف أساسيات الرياضيات، بينما عجز الأصدقاء وأفراد العائلة عن إقناع العروس بالعدول عن رأيها.

وأعربت ابنة عم العروس عن دهشتها عندما عرفت أن العريس غير متعلم، بحسب ما نقلت صحيفة Dhaka Tribune.

وقالت: “عائلة العريس أخفت عنا مسألة تعليمه، ربما لم يذهب إلى المدرسة من الأساس. لقد خدعتنا عائلة العريس. لكن أختي الشجاعة انسحبت دون خوف من المحظورات الاجتماعية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412485

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