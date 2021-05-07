ولي العهد يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العلاقات العسكرية والدفاعية

كل الوطن – وكالات: التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في جدة اليوم الجمعة، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين، وبحث فرص تطويرها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في وقت سابق، إن رئيس الوزراء عمران خان يستعد للمغادرة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412498