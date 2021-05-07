السعودية.. لقاح كورونا إلزامي للموظفين في القطاعين العام والخاص

كل الوطن – وكالات: قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات إلى مقرات العمل.
وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك يشمل جميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي، داعية كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.
وذكرت أن الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستوضح قريبا آلية العمل بالقرار وموعد بدء تطبيقه.
كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية، حرصا على سلامة العاملين والمراجعين، والعمل في بيئة آمنة صحيا.
المصدر: “سبق”
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412501