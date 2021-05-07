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السعودية.. لقاح كورونا إلزامي للموظفين في القطاعين العام والخاص

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 7 مايو 2021 - 4:29 مساءً
السعودية.. لقاح كورونا إلزامي للموظفين في القطاعين العام والخاص

كل الوطن – وكالات: قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إن الحصول على لقاح فيروس ‏كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات إلى مقرات العمل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك يشمل جميع ‏القطاعات العام والخاص وغير الربحي، داعية كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على ‏اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.

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وذكرت أن الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة ‏من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستوضح قريبا آلية العمل بالقرار وموعد بدء تطبيقه.

‏كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية، حرصا على ‏سلامة العاملين والمراجعين، والعمل في بيئة آمنة صحيا.‏

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412501

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