ليبيا.. مسلحون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أفادت مصادر متفرقة بمحاصرة مليشيات مسلحة مقر المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس، وسط أنباء عن اقتحام مسلحين فندق كورنثيا مقر إقامة المجلس الرئاسي في طرابلس.

وأفادت المصادر نفسها بأن حصار مقر المجلس الرئاسي جاء للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش واللواء حسين العايب من رئاسة جهاز المخابرات العامة، بعد يوم واحد من تعيينه.

وطالبت المليشيات بالإبقاء على عماد الطرابلسي الذي عينه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق سابقا رئيسا لجهاز المخابرات الليبية وتعيين شخص موال لسيالة أو باشاغا للخارجية بديلا للمنقوش لمطالبتها بإخراج المرتزقة من البلاد.

وأكد مصدر لـ RT عدم تعرض أعضاء المجلس للأذى، فيما قالت وسائل إعلام إن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية غادر الفندق الذي يحاصره المسلحون.

وتولى العايب إدارة مكتب عبد الله السنوسي، آخر رئيس جهاز مخابرات للبلاد في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي قبل سقوطه ومقتله عام 2011، علما أنه كان أحد ضباط ما كان يعرف بجهاز الأمن الخارجي الليبي.

وأثار تعيين العايب غضب بعض المناوئين للنظام السابق، في حين رصدت وسائل إعلام محلية عقد الطرابلسي اجتماعا تشاوريا مع قادة عملية بركان الغضب تمهيدا لاحتمال إعلانه رفض تسليم منصبه.

وفي إشارة إلى نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، رغم عدم ذكر اسمها، قال الغرياني في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء، إن “من يتنكر للحليف التركي لا يستحق الاحترام ويدل كلامه على أنه غير مسؤول ولا يعرف كيف يضع الأمور في نصابها”.

واستعادت منصات إعلامية وناشطون محسوبون على المعسكر التركي تسجيلات فيديو قديمة للمنقوش تنتقد تدخل تركيا وقطر في ليبيا، وتعتبر المشير خليفة حفتر القائد العام لـ”الجيش الوطني” “بطلا في شرق البلاد، وكان أمل الليبيين للخلاص من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس”.

وتصاعدت الحملة الدعائية المناوئة للمنقوش بعدما طالبت تركيا بإنهاء تواجدها العسكري وسحب المرتزقة الموالين لها من الأراضي الليبية.

وامتنعت الحكومة عن التعليق على تلقي المنقوش تهديدات، أو تعرضها لضغوط لإقالتها من منصبها.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412535