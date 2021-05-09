ملحمة الصاروخ الصيني تقترب من نهايتها.. شاهد أين سيسقط (فيديو)

كل الوطن – وكالات: يترقب العالم خلال الساعات القليلة القادمة دخول الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة الغلاف الجوي للأرض، فيما تختلف التوقعات حتى الآن حول موعد ومكان سقوطه على الأرض.

وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” حددت في وقت سابق اليوم المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني.

وذكرت “روس كوسموس” على قناتها الرسمية في تطبيق “تيليغرام” اليوم السبت أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من الصاروخ Long March 5B (والتي يبلغ وزنها 18 طنا) قد تدخل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم غد التاسع من مايو (11:30 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت غرينيتش) فوق بحر تيمور جنوبي إندونيسيا.

من جهتها أفادت توقعات وزارة الدفاع الأمريكية الأخيرة بأن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم السبت قرابة الساعة 23.00 بتوقيت غرينتش مع صعوبة التكهن بتحديد موقع سقوطه.

إلا أن هذه التوقعات تترافق مع هامش خطأ كبير يصل إلى تسع ساعات، وينتظر أن تزداد هذه التوقعات دقة مع اقتراب الصاروخ من الغلاف الجوي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض، ففي 2020 سقطت شظايا صاروخ “لونغ مارتش” آخر على بلدات في ساحل العاج، ما ألحق أضرارا من دون وقوع إصابات بشرية.

وخرجت بكين الجمعة عن صمت طويل ومحرج كانت لزمته السلطات الفضائية والدبلوماسية الصينية، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: “بسبب التصميم التقني لهذا الصاروخ، معظم مكوناته ستحترق في الغلاف الجوي للأرض”.

وأشار إلى أن “احتمال تسببه بأضرار للنشاطات الجوية أو الأشخاص والمنشآت والنشاطات على الأرض، ضئيل جدا”.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412546