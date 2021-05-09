الأردن يدعو اتحاد البرلمانات العربية والإسلامية لاجتماع طارئ حول القدس

كل الوطن – وكالات: دعا رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات اتحاد البرلمانات العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ للوقوف على “انتهاكات إسرائيل في القدس”.

وقال العودات في رسائل وجهها لرؤساء الاتحادات العربية والإسلامية: “إننا مطالبون اليوم باتخاذ الموقف الذي يعبر عن وحدة وتضامن أمتنا العربية مع شعبنا الشقيق في فلسطين، وفرض احترام مقدساتها، وعروبة مدينتها المقدسة، باستخدام جميع أدوات”، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

وأكد العودات أيضا على ضرورة عقد اجتماعات طارئة يتم من خلالها “تنسيق الجهود المشتركة على المستويين العربي والإسلامي، ووضع خطة للتحرك في جميع الاتجاهات تضمن وقف تلك الاعتداءات، وتحفيز الدول الفاعلة والمنظمات الدولية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها إنهاء الاحتلال، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة”.

وأصيب 205 فلسطينيين على الأقل، إثر مواجهات اندلعت مساء الجمعة مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وفي حي الشيخ جراح وباب العامود في القدس.

ومنذ بداية شهر رمضان، يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج باب العامود، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

فيما يشهد حي الشيخ جراح، منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية وأهالي الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

المصدر: “معا”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412551