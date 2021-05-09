تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنعادل الجبير: الحقائق بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعوديةكل الوطنالأردن يدعو اتحاد البرلمانات العربية والإسلامية لاجتماع طارئ حول القدسكل الوطنملحمة الصاروخ الصيني تقترب من نهايتها.. شاهد أين سيسقط (فيديو)كل الوطنلتجنّب وسائل الإعلام.. طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة بـ132 ألف دولار في الليلةكل الوطنليبيا.. مسلحون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس (فيديو)كل الوطنتوضيح مهم من سفارة الصين في السعودية حول الصاروخ الصيني التائهكل الوطنمصر.. مصدر يكشف تفاصيل اصطدام عربة مترو بدعامة معدنية – فيديوكل الوطنخدام يكشف في مذكراته أسباب هزيمة العرب في حرب 67كل الوطنولي العهد يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العلاقات العسكرية والدفاعيةكل الوطنالسعودية: نجري محادثات مع إيران لاستكشاف طرق للحد من التوتر بالمنطقة

عادل الجبير: الحقائق بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-09T02:31:07+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 9 مايو 2021 - 2:31 صباحًا
عادل الجبير: الحقائق بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعودية

كل الوطن – وكالات: قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن الحقائق التي ظهرت بقضية اختراق هاتف الملياردير جيف بيزوس، دحضت مزاعم الذين حاولوا الإساءة للملكة واتهامها بأنها وراء العملية.

وطالب الجبير باعتراف الذين أساؤوا للمملكة، وكتب على “تويتر”: “الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه.. هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟”.

اقرأ أيضا...

وكان عادل الجبير قد نفى في يناير 2020 مزاعم “اختراق” سمو ولي العهد محمد بن سلمان، هاتف الملياردير جيف بيزوس، ووصفها بأنها محض خيال.

وقالت السفارة السعودية في تغريدة حينها إن “التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة وراء قرصنة هاتف السيد جيف بيزوس، عبثية”.

ودعت إلى التحقيق في هذه الادعاءات حتى يتسنى الحصول على جميع الحقائق.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412554

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.