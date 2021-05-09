الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط في المحيط الهندي (صور)

أكدت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية “روس كوسموس” أن حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه دخل الغلاف الجوي ودمر بالكامل دون إلحاق أي ضرر يذكر.

وأكدت “روس كوسموس” على حسابها في “تويتر” أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من صاروخ Long March دخلت غلاف الأرض اليوم الأحد و”توقفت عن الوجود” في الساعة الـ05:30 تقريبا بتوقيت موسكو (أي 02.30 بتوقيت غرينيتش) فوق مياه المحيط الهندي.

ونشرت “روس كوسموس” خريطة تظهر المكان الواقع قبالة سواحل الهند وسريلانكا الذي احترقت فيه المرحلة الصاروخية، وفقا لنظام كشف الحالات الخطيرة في الفضاء القريب من الأرض والإنذار بوجودها التابع لوكالة الفضاء الروسية.

Завершён неуправляемый сход с околоземной орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March 5B В воскресенье объект вошёл в атмосферу Земли и, по данным #АСПОСОКП, примерно в 05:30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана. pic.twitter.com/WZ8kV6RNEG — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 9, 2021

وتابع العالم في الأيام الأخيرة مع اهتمام متزايد قضية الصاروخ التائه خشية من وقوع أضرار محتملة جراء سقوطه على الأرض.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412559