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الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط في المحيط الهندي (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-09T12:54:55+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الأحد 9 مايو 2021 - 12:54 مساءً
الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط في المحيط الهندي (صور)

أكدت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية “روس كوسموس” أن حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه دخل الغلاف الجوي ودمر بالكامل دون إلحاق أي ضرر يذكر.

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وأكدت “روس كوسموس” على حسابها في “تويتر” أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من صاروخ Long March دخلت غلاف الأرض اليوم الأحد و”توقفت عن الوجود” في الساعة الـ05:30 تقريبا بتوقيت موسكو (أي 02.30 بتوقيت غرينيتش) فوق مياه المحيط الهندي.

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ونشرت “روس كوسموس” خريطة تظهر المكان الواقع قبالة سواحل الهند وسريلانكا الذي احترقت فيه المرحلة الصاروخية، وفقا لنظام كشف الحالات الخطيرة في الفضاء القريب من الأرض والإنذار بوجودها التابع لوكالة الفضاء الروسية.

وتابع العالم في الأيام الأخيرة مع اهتمام متزايد قضية الصاروخ التائه خشية من وقوع أضرار محتملة جراء سقوطه على الأرض.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412559

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