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“مركز الفلك الدولي” ينشر فيديوهات للصاروخ الصيني الشارد وهو يعبر أجواء دولتين عربيتين قبل سقوطه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الأحد 9 مايو 2021 - 1:05 مساءً
“مركز الفلك الدولي” ينشر فيديوهات للصاروخ الصيني الشارد وهو يعبر أجواء دولتين عربيتين قبل سقوطه

كل الوطن – وكالات: أعلن مركز الفلك الدولي أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من صاروخ Long March 5B الصيني عبرت أجواء دولتين عربيتين على الأقل خلال مرورها العادي في غلاف الأرض قبل سقوطه.

ونشر المركز مقطع فيديو يعتقد أنه وثق لحظة دخول المرحلة الصاروخية لغلاف الأرض فوق سلطنة عمان.

كما نشر المركز فيديو آخر وثق تحليق حطام الصاروخ التائه فوق العاصمة الأردنية عمان، وذلك قبل سقوطه في المحيط الهندي بحوالي عشر دقائق.

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كما نشر أحد متابعي لقطات يرجح أنها تظهر تحليق الصاروخ الصيني في سماء مدينة رفحاء‎ السعودية قرب حدود العراق.

وأكدت القيادة الفضائية التابعة للجيش الأمريكي أن المرحلة الصاروخية “الشاردة” دخلت الغلاف الجوي فوق شبه الجزيرة العربية في قرابة الساعة الـ02.15 من فجر اليوم الأحد بتوقيت غرينيتش، ولم يتضح بعد ما إذا كان حطامها سقط على الأرض أو في البحر.

بدورها، أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية “روس كوسموس” أن المرحلة الصاروخية عادت إلى غلاف الأرض و”توقفت عن الوجود” في الساعة االـ02.30 بتوقيت غرينيتش فوق مياه المحيط الهندي.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412569

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