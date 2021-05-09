في اجتماع حول القدس.. الخارجية المصرية تبلغ سفيرة إسرائيل رفضها اقتحام المسجد الأقصى

كل الوطن – وكالات: أبلغ السفير نزيه النجاري مساعد وزير الخارجية المصري سفيرة إسرائيل لدى القاهرة أميرة أورون، رفض بلاده لاقتحام السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك.

وأشار بيان للخارجية، أن “السفير نزيه شدد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية”.

وتابع البيان: “خلال اللقاء تم التركيز على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة يوم الجمعة الماضي، بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس”.

وطالب مساعد وزير الخارجية المصري من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها “ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس”.

المصدر: “الشروق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412576