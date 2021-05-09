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الأردن: نخوض اشتباكا يوميا لوقف انتهاكات إسرائيل في القدس

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-09T20:08:11+03:00
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كل الوطن - فريق التحرير9 مايو 2021آخر تحديث : الأحد 9 مايو 2021 - 8:08 مساءً
الأردن: نخوض اشتباكا يوميا لوقف انتهاكات إسرائيل في القدس

كل الوطن – وكالات: حذر الأردن السلطات الإسرائيلية من مغبة تصرفاتها الأخيرة في مدينة القدس، مؤكدا أنه يقود جهدا من أجل بلورة موقف دولي ضدها.

الأردن: نخوض اشتباكا يوميا لوقف انتهاكات إسرائيل في القدس ونقود جهدا لبلورة موقف دولي ضدهارباعية الشرق الأوسط: الوضع في القدس الشرقية مقلق
وشددت الخارجية الأردنية في بيان صدر اليوم الأحد عن المتحدث باسمها ضيف الله الفايز، على أن المملكة “تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى/الحرم القدسي والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة”.

وأكدت الوزارة أن الأردن انطلاقا من وصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيواصل “تكريس كل إمداداته” للحفاظ على هوية تلك المقدسات والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية التي وصفتها “تصرفا همجيا ومرفوضا ومدانا”.

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وقال المتحدث إن الخارجية الأردنية تخوض “اشتباكا يوميا مع السلطات الإسرائيلية لوقف الانتهاكات والاعتداءات على الأقصى والمصلين”، لافتا إلى أن عمّان حذرت إسرائيل من مغبة انتهاكاتها وطالبتها بالتقيد بالتزاماتها الدولية واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في المدينة.

وتابع أن المملكة الهاشمية لا تزال على تواصل مستمر مع الجانب الفلسطيني من أجل تنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية و”بلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها”.

وذكر أن “جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412579

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