وفاة الإعلامي الرياضي السعودي عادل التويجري عن 40 عاما

كل الوطن – الرياض: توفي الإعلامي الرياضي السعودي عادل التويجري السبت وذلك بعد أن اختتم الجمعة آخر حلقة شارك فيها من برنامج “الدوري مع وليد” وعلق على فوز الهلال أمام الشباب ضمن منافسات الدوري السعودي.

ونعى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على حسابه في “تويتر” عادل التويجري الذي توفي نتيجة سكتة قلبية عن عمر يناهز 40 عاما، وفقا لصحيفة “الرياض”.

#الدوري_مع_وليد | عادل التويجري: كلمة السر عند لاعبين الهلال وقلتها من آسيا.. اللاعبين كان لديهم قتالية ورغبة.. نقول لهم أنتم أبطال لكن لو فكروا أن الدوري انتهى مشكلة.#قناة_SBCpic.twitter.com/DgfN3j2BAw — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 7, 2021

وأثار خبر وفاته حزن وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشنوا له وسما بعنوان “عادل التويجري” عبروا من خلاله عن حزنهم الشديد وصدمتهم بالخبر.

وعمل ناقدا رياضيا في برنامج “أكشن يا دوري”، وترأس المركز الإعلامي لرالي حائل، بالإضافة لكونه عضوا في مجلس إدارة نادي الهلال السعودي.

وكتب التويجري في العديد من الصحف مثل صحيفة مكة، وصحيفة الشرق، وصحيفة الاقتصادية.

المصدر: “وسائل إعلام سعودية”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412585