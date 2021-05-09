عمران خان وعقيلته يؤديان مناسك العمرة – صور

كل الوطن – الرياض: أدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وعقيلته، اليوم الأحد، مناسك العمرة، كما رافقه في أداء المناسك عدد من المسؤولين الباكستانيين.

وكان في استقبال خان لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد.

ويزور خان المملكة لـ3 أيام على رأس وفد رفيع المستوى بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وناقش معهما أطر التعاون الثنائي.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412588