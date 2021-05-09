عمران خان وعقيلته يؤديان مناسك العمرة – صور

كل الوطن – الرياض: أدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وعقيلته، اليوم الأحد، مناسك العمرة، كما رافقه في أداء المناسك عدد من المسؤولين الباكستانيين.
دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يؤدي مناسك العمرة. https://t.co/GSV7zqsrXh#واس_عامpic.twitter.com/vjrAlXc2TE
— واس العام (@SPAregions) May 9, 2021
وكان في استقبال خان لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد.
ويزور خان المملكة لـ3 أيام على رأس وفد رفيع المستوى بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وناقش معهما أطر التعاون الثنائي.
المصدر: “واس”
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412588