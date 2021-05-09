تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنعمران خان وعقيلته يؤديان مناسك العمرة – صوركل الوطنفي اجتماع حول القدس.. الخارجية المصرية تبلغ سفيرة إسرائيل رفضها اقتحام المسجد الأقصىكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: إنجازات وإخفاقات جو بايدن!كل الوطن“مركز الفلك الدولي” ينشر فيديوهات للصاروخ الصيني الشارد وهو يعبر أجواء دولتين عربيتين قبل سقوطهكل الوطنالصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط في المحيط الهندي (صور)كل الوطنالأردن: نخوض اشتباكا يوميا لوقف انتهاكات إسرائيل في القدسكل الوطنعادل الجبير: الحقائق بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعوديةكل الوطنالأردن يدعو اتحاد البرلمانات العربية والإسلامية لاجتماع طارئ حول القدسكل الوطنملحمة الصاروخ الصيني تقترب من نهايتها.. شاهد أين سيسقط (فيديو)كل الوطنلتجنّب وسائل الإعلام.. طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة بـ132 ألف دولار في الليلة

الكشف عن سبب وفاة بطل كمال الأجسام فهد هزازي.. ونشر آخر صورة له (تقارير)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-09T20:57:16+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأحد 9 مايو 2021 - 8:57 مساءً
الكشف عن سبب وفاة بطل كمال الأجسام فهد هزازي.. ونشر آخر صورة له (تقارير)

كل الوطن – الرياض: تلقى الشارع الرياضي في السعودية صدمة بعد وفاة فهد الهزازي بطل كمال الأجسام في المملكة بشكل مفاجئ أمس السبت.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حزنهم بعد سماعهم نبأ وفاة هزازي، خاصة وأنه كان قد نشر ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع “سناب شات” خلال تدريباته قبل الحادث ببضع ساعات فقط.

وتداول مغردون رسالة صوتية عبر تطبيق “واتساب” بأن وفاة هزازي كانت بسبب نوبة صرع شديدة، إذا كان يعاني من مرض الصرع بشكل دائم، وهو ما أكدته العديد من التقارير.

ونفت تلك التقارير كل ما تردد بشأن وفاة هزازي أثناء تأدية التمارين الرياضية داخل إحدى صالات اللياقة البدنية (الجيم) وانخفاض نسبة الأنسولين في الدم، أو إصابته بفيروس كورونا وتطور الأمر حتى وفاته.

اقرأ أيضا...

وأحرز هزازي لقب بطل السعودية لكمال الأجسام العام الماضي بفئة وزن فوق 90 كغم.

ومثل هزازي السعودية ‏في عدة محافل دولية، محققا عددا من البطولات، منها ‏حصوله على بطولة أرنولد كلاسي، ووصوله إلى المركز الرابع في بطولة العالم لكمال ‏الأجسام.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412592

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.