تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنعمران خان وعقيلته يؤديان مناسك العمرة – صوركل الوطنفي اجتماع حول القدس.. الخارجية المصرية تبلغ سفيرة إسرائيل رفضها اقتحام المسجد الأقصىكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: إنجازات وإخفاقات جو بايدن!كل الوطن“مركز الفلك الدولي” ينشر فيديوهات للصاروخ الصيني الشارد وهو يعبر أجواء دولتين عربيتين قبل سقوطهكل الوطنالصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يسقط في المحيط الهندي (صور)كل الوطنالأردن: نخوض اشتباكا يوميا لوقف انتهاكات إسرائيل في القدسكل الوطنعادل الجبير: الحقائق بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعوديةكل الوطنالأردن يدعو اتحاد البرلمانات العربية والإسلامية لاجتماع طارئ حول القدسكل الوطنملحمة الصاروخ الصيني تقترب من نهايتها.. شاهد أين سيسقط (فيديو)كل الوطنلتجنّب وسائل الإعلام.. طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة بـ132 ألف دولار في الليلة

السعودية.. إعلان بروتوكولات احترازية جديدة تتعلق بصالونات الحلاقة للرجال

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-10T00:19:19+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 10 مايو 2021 - 12:19 صباحًا
السعودية.. إعلان بروتوكولات احترازية جديدة تتعلق بصالونات الحلاقة للرجال

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، بروتوكولات احترازية جديدة تتعلق بصالونات الحلاقة للرجال، في إطار مواجهة جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، أكدت هذه البروتوكولات على إجراءات جديدة هي التالية:

– يتم استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق ويمنع الانتظار داخل المحل، كما يجب تعطيل كراسي الانتظار.

– تنظيم فترة العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين وتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات.

– منع التجمعات داخل المحل.

– التشديد على نظافة العاملين، بحيث يتم غسل اليدين لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميل، وإلغاء نظام جهاز البصمة للعاملين.

اقرأ أيضا...

– منع دخول المرافقين.

– السماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال،.

– منع تقديم الأطعمة داخل محلات الحلاقة.

– أخذ بيانات العملاء وهو إلزامي للمنشآت، وذلك للرجوع لها في حال التقصي الوبائي.

– استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميل”.

في حين أن آخر البروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نص على “تقديم الخدمة لكل عميل من قبل عامل واحد، بحيث يمنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عامل، والاقتصار على حلاقة الذقن والرأس وعدم تقديم خدمة تنظيف البشرة أو استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه إلى حين إشعار آخر”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412597

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.