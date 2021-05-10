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السعودية: إقامة الحج وفق التدابير الوقائية والاحترازية هذا العام

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 10 مايو 2021 - 12:25 صباحًا
السعودية: إقامة الحج وفق التدابير الوقائية والاحترازية هذا العام

كل الوطن – وكالات: أعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها إقامة شعيرة الحج في العام الجاري “وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية”، تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن المملكة “تضع صحة وسلامة الإنسان أولا” وتعتزم هذا العام إقامة شعيرة الحج “بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة”.

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وأوضحت الوزارة أن الجهات الصحية في المملكة تواصل تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، متعهدة بالإعلان لاحقا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

وسبق أن أفادت وكالة “رويترز” بأن سلطات المملكة تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب، للعام الثاني على التوالي، من أداء مناسك الحج، بسبب مخاوف من خطر زيادة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412609

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