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جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : الإثنين 10 مايو 2021 - 1:58 مساءً
جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر

كل الوطن – الرياض – متابعات: كشفت جمعية “آفاق” لعلوم الفلك بالطائف في السعودية، عن الحسابات الفلكية حول موعد الاقتران المركزي بين الشمس والقمر والأرض.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن الحسابات الفلكية، تشير إلى أن الاقتران المركزي بين الشمس والقمر والأرض سيحدث مساء غد الثلاثاء (29 رمضان 1442 هجري في السعودية)، حسب تقويم “أم القرى” الموافق 11 مايو 2021، عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

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وأكدت “آفاق” أنه “في يوم غد الثلاثاء، يوم التحري، لن يكون هناك هلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، نظرا لغروب القمر قبل غروب الشمس بنحو 12 دقيقة، حسب أفق مكة المكرمة”.

في حين أن هذه الجمعية أوضحت أنه “في يوم الأربعاء المقبل ( 30 رمضان 1442 هجري في السعودية)، فإن فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس نحو 39 دقيقة، وعمره يقدر حينها بنحو 21 ساعة، وارتفاعه عن الأفق 7.33 درجة، وإضاءة سطحه 0.6% من إضاءة القمر البدر”، لافتة إلى أنها “فترة كافية لمشاهدته بالعين المجردة في حال كانت الأجواء صافية، والأفق الغربي خاليا من السواتر”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412612

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