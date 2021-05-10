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مصر.. تسريب مشهد من كواليس الحلقة الأخيرة لمسلسل “الاختيار-2”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-10T14:54:12+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الإثنين 10 مايو 2021 - 2:54 مساءً
مصر.. تسريب مشهد من كواليس الحلقة الأخيرة لمسلسل “الاختيار-2”

كل الوطن – وكالات: تداولت مواقع إعلامية مصرية مقطع فيديو، يظهر تصوير مشهد من مسلسل “الاختيار 2” في ميدان التحرير، حيث ظهر الفنان المصري، أمير كرارة، الذي شارك في الجزء الأول من هذا المسلسل.

ويظهر الفيديو الفنان المصري، كريم عبد العزيز، وإلى جانبه الفنان المصري، أمير كرارة، وإلى جانبهم ممثلون وممثلات من فريق العمل يقفون بطريقة منظمة، وخلفهم أولاد يلبسون ثيابا بيضاء.

بالإضافة إلى ظهور ممثلين يلبسون ثياب الجيش المصري في أحد الجوانب، ومن الناحية الأخرى يظهر رجال دين من مختلف الطوائف، على وقع أغنية وطنية لمصر.

وأفاد مصدر فني في مسلسل “الاختيار 2” لموقع “المصري اليوم”، بأنه “سيضاف مشهد جديد للمسلسل الذي انتهى مخرجه من تصويره قبل شهر رمضان بأسبوع”.

المصدر: “المصري اليوم” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412621

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