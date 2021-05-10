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وكالة أمريكية تحصي أكثر الدول العربية شراء للسيارات هذا العام؟

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 10 مايو 2021 - 3:03 مساءً
وكالة أمريكية تحصي أكثر الدول العربية شراء للسيارات هذا العام؟

كل الوطن – وكالات: كشفت وكالة “focus2move” الأمريكية عن ترتيب مبيعات السيارات في الدول العربية، وعن أكثر الدول العربية شراء للسيارات، خلال الأشهر الأولى من عام 2021.

وأشار موقع الوكالة إلى أن الأسواق العربية شهدت مبيعات سيارات بواقع 397804 ألف سيارة في الربع الأول من عام 2021، بزيادة بنسبة تفوق 4% عن نفس الفترة من عام 2020 .

وأظهرت إحصاءات الوكالة أن أكثر 5 دول عربية مبيعا للسيارات في العام 2021 هي:

“1- السعودية بإجمالي مبيعات 140631 سيارة.

2- مصر بإجمالي مبيعات 50800 سيارة.

3- الإمارات بإجمالي مبيعات 49397 سيارة.

4- المغرب بإجمالي مبيعات 44217 سيارة.

5- الكويت بإجمالي مبيعات 27674 سيارة”.

وفي إطار مبيعات السيارات في مصر، تجدر الإشارة إلى أن المبيعات بلغت في نفس الفترة من العام 2020، 51836 سيارة، أي أنها انخفضت هذا العام بأقل من العام الماضي بنحو 1000 سيارة.

أما على صعيد مبيعات السيارات الرياضية طراز “suv” في مصر في نفس الفترة، فإن أكثر 5 سيارات “SUV” مبيعا في مصر هي:

“1 – هيونداي “توسانط” بعدد 2734 سيارة

2 – كيا “سبورتاج” بعدد 2525 سيارة

3 – نيسان “قشقاي” بعدد 1209 سيارة

4 – شيفروليه “كابتيفا” بعدد 1181 سيارة

5 – شيري “تيجو 7″ بعدد 1058 سيارة”.

المصدر: “focus2move”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412624

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