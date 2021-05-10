محيي إسماعيل: كنت أبكي طوال وقوعي ضحية لمقلب رامز جلال.. فيديو

كل الوطن – وكالات: كشف الفنان المصري، محيي إسماعيل، أمس الأحد، عن بكائه طوال فترة وقوعه كضحية لبرنامج مقالب مواطنه الفنان، رامز جلال.

وأكد خلال استضافته في برنامج “العرافة” من تقديم بسمة وهبة، والمذاع على فضائية “المحور” المصرية، أنه كان يبكي خلال برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي عرض، العام الماضي، بسبب خوفه الشديد من الماء التي وقع فيها.

وقال: “رامز جلال أخطأ عندما دفعني في البرنامج للسقوط في المياه لأنني لا أجيد السباحة، ولم يكن يعلم ذلك، وكنت أبكي طوال المقلب وأخبرته أنني أخاف من المياه”.

وفسر محيي إسماعيل تنفيذ رامز جلال لـ”ألعاب شيطانية”، على حد تعبيره، في برنامجه للمقالب بأن العنف أصبح سمة أساسية في المجتمع.

وأقسم محيي إسماعيل أن ظهوره في البرنامج لم يكن بدافع المال أو خطأ ندم عليه، موضحا أنه لم يكن يعلم على الإطلاق تعرضه لمقلب من البرنامج.

ووصف ظهوره في برنامج مقالب رامز جلال بأنه “موقف ومر”.

يذكر أن محيي إسماعيل، من أشهر أفلامه، “الإخوة الأعداء” مع ميرفت أمين، و”بئر الحرمان” و”خللي بالك من زوزو” مع سعاد حسني، و”حد سامع حاجة” مع رامز جلال.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412627