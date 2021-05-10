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تقرير طبي: تناول الجزر والبندورة مضر للمدخنين

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 10 مايو 2021 - 5:17 مساءً
تقرير طبي: تناول الجزر والبندورة مضر للمدخنين

كل الوطن – وكالات: أفاد خبراء التغذية بأن البندورة والجزر من المصادر الرئيسية لمضادات الأكسدة، ومن الضروري تناولهما لتعزيز صحة الجسم بشكل عام، ولكن ليس من قبل الجميع.

ويوصى الخبراء في تقرير طبي نشره موقع “ميديك فوريوم” الروسي باستهلاك الجزر والبندورة حتى تتاح لخلايا الجسم فرصة التجدد، الأمر الذي يسهم في إبطاء عملية الشيخوخة في الجسم، ومع ذلك، فإن تلك النظرية لا تنطبق على المدخنين.

وأظهرت الدراسات الحديثة التي أجراها العلماء أن المواد المسرطنة الموجودة في السجائر تغير تماما بنية البيتا كاروتين الموجود في العديد من الخضروات والفواكه، منها الجزر والبندورة وتجعله خطيرا على الجسم.

ولهذا الأمر ينصح خبراء التغذية بتقليل تناول البندورة والجزر قدر الإمكان من قبل الأشخاص المدخنين، وإن أمكن، يفضل حذفهما تماما من النظام الغذائي.

وأما بالنسبة للأشخاص غير المدخنين، فينصح الخبراء بتناول المزيد من البندورة والجزر، لكون ذلك المركب العضوي البيتا كاروتين يساعد على تجديد شباب الجسم والحفاظ على الحيوية، ويقوي جهاز المناعة وكذلك يحمي من الشوارد الحرة.

المصدر: سبوتنيك

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412636

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