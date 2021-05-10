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بالفيديو.. آثار الدمار الذي لحق بالمسجد القبلي إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بداخله

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 10 مايو 2021 - 5:27 مساءً
بالفيديو.. آثار الدمار الذي لحق بالمسجد القبلي إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بداخله

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412642

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