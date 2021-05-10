بالفيديو.. آثار الدمار الذي لحق بالمسجد القبلي إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بداخله

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412642
بالفيديو.. آثار الدمار الذي لحق بالمسجد القبلي إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بداخلهشاهد.. مستوطن إسرائيلي يدهس شاباً فلسطينياً قرب باب الأسباط في المسجد الأقصىتقرير طبي: تناول الجزر والبندورة مضر للمدخنينفرحة عارمة بعد صمود بطولي.. المرابطون يسجدون لله شكرا ويهتفون: “الله أكبر.. لن تركع أمة قائدها محمد”لحظة إطلاق الرصاص على رأس صحفي عراقي (فيديو)محيي إسماعيل: كنت أبكي طوال وقوعي ضحية لمقلب رامز جلال.. فيديووكالة أمريكية تحصي أكثر الدول العربية شراء للسيارات هذا العام؟مصر.. تسريب مشهد من كواليس الحلقة الأخيرة لمسلسل “الاختيار-2”مي العيدان تكشف عن مقدار ثروة عادل إمام وتقارن بينه وبين محمد رمضانبطلب من 11 دولة.. جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول المسجد الأقصى والقدس