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تعرف على ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 10 مايو 2021 - 6:18 مساءً
تعرف على ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار

كل الوطن – وكالات: كشفت قناة إم بي سي مصر، عن ضحية حلقة رامز جلال اليوم الإثنين، من برنامج رامز عقله طار، حيث تقع الفنانة رحاب الجمل، ضحية المقلب الذي يعرض عقب أذان المغرب مباشرة.

وتقع رحاب الجمل، ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار، الذي يستعين فيه بالفنان حسن عسيري، والإعلامية سارة مراد، للوقوع بضحاياه، داخل مدينة الملاهي بالمملكة العربية السعودية.

ويستضيف رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، عدد كبير من الفنانين، منهم محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، زطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، والكابتن رمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412646

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