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كتائب القسام تُوجّهُ ضربة صاروخية نحو القدس

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-10T18:36:53+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 10 مايو 2021 - 6:36 مساءً
كتائب القسام تُوجّهُ ضربة صاروخية نحو القدس

كل الوطن – وكالات: أعلنت كتائب القسام عن “توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى”.

وقالت كتائب القسام في بيان إن “رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

هذا ويسمع دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في مدينة القدس.

هذا وأفاد حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر “تويتر” بأنه “تم تفعيل الانذار في مدينة أورشليم القدس قبل قليل”.

وكان الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، أبو عبيدة، أمهل القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412649

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