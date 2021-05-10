ما حقيقة وفاة الفنان المصري سمير غانم؟

كل الوطن – إرم نيوز: نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر، ما تردد بشأن وفاة الفنان المصري، سمير غانم.

وقالت الفنانة المصرية، نهال عنبر، مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، في تصريح اعلامي، إن ما يدور في فلك السوشيال ميديا، حول وفاة الفنان سمير غانم، لا أساس له من الصحة.

وأكدت، أن النقابة على تواصل مع أسرته وفريقه الطبي بالمستشفى، مبينة أنه في حال أي حدث جديد، سيتم الإعلان عنه.

وراجت خلال الساعات الماضية، أنباءٌ تفيد بوفاة سمير غانم، وسط اشتعال السوشيال ميديا، وحديث بين رواد التواصل الاجتماعي، عن وفاته.

ووُضع سمير غانم، على مضخة تنفس صناعي، أملًا في إعادته للتحسّن مجددًا، بسبب تدهور وضعه الصحي، حيث إن نسبة الأكسجين في الدم، منخفضة، وصلت إلى أقل من 70%، وهو رقم ينذر بخطر كبير.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412652