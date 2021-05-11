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مباشر.. المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجاه مستوطنات القدس

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-11T02:03:52+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الثلاثاء 11 مايو 2021 - 2:03 صباحًا

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412656

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