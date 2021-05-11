تلبية لدعوة الملك سلمان.. أمير قطر يزور السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمان

كل الوطن – وكالات: أعلن الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، سيزور مدينة جدة السعودية مساء يوم الاثنين ويلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن الزعيمين سيبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وسيعقد الجانبان قمة ثنائية يناقشان خلالها الوضع في منطقة الخليج في ضوء مستجدات المحادثات الدولية مع طهران إضافة إلى الوضع في اليمن والتطورات الأخيرة في عملية السلام الأفغانية.

وهذه ثاني زيارة لأمير قطر إلى المملكة بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجي في يناير الماضي والتي وصفت بالتاريخية لتكريسها المصالحة بين الدول الخليجية بعد القطيعة مع قطر التي استمرت منذ يونيو 2017.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412659