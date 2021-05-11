بالصور.. بن سلمان يستقبل تميم بن حمد في السعودية

كل الوطن – واس: استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الاثنين، الذي وصل في أول زيارة له إلى المملكة منذ قمة العلا في يناير الماضي.

ونشرت وكالة “واس” صورا لاستقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وقالت إنه كان في استقبال الأمير تميم لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكانت الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي عقدت في مدينة العلا في يناير الماضي برئاسة والتي تتوجت بالإعلان عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها والذي بدأ عام 2017.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412662