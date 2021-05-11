تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطن20 شهيدا بينهم 9 أطفال.. حصيلة إصابات العدوان الإسرائيلي على الضفّة وغزّةكل الوطنمصر والسعودية: على إسرائيل وقف الانتهاكات وفق قواعد القانون الدوليكل الوطنبالصور.. بن سلمان يستقبل تميم بن حمد في السعوديةكل الوطنمباشر.. المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجاه مستوطنات القدسكل الوطنما حقيقة وفاة الفنان المصري سمير غانم؟كل الوطنتلبية لدعوة الملك سلمان.. أمير قطر يزور السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمانكل الوطنكتائب القسام تُوجّهُ ضربة صاروخية نحو القدسكل الوطنتعرف على ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طاركل الوطنبالفيديو.. آثار الدمار الذي لحق بالمسجد القبلي إثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بداخلهكل الوطنشاهد.. مستوطن إسرائيلي يدهس شاباً فلسطينياً قرب باب الأسباط في المسجد الأقصى

بالصور.. بن سلمان يستقبل تميم بن حمد في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 11 مايو 2021 - 2:55 صباحًا
بالصور.. بن سلمان يستقبل تميم بن حمد في السعودية

كل الوطن – واس: استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الاثنين، الذي وصل في أول زيارة له إلى المملكة منذ قمة العلا في يناير الماضي.

ونشرت وكالة “واس” صورا لاستقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وقالت إنه كان في استقبال الأمير تميم لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكانت الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي عقدت في مدينة العلا في يناير الماضي برئاسة والتي تتوجت بالإعلان عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها والذي بدأ عام 2017.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412662

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.