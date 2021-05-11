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مصر والسعودية: على إسرائيل وقف الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 11 مايو 2021 - 2:57 صباحًا
مصر والسعودية: على إسرائيل وقف الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي

كل الوطن – وكالات: شددت مصر والسعودية على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها ووقف الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحثا فيه التطورات الأخيرة في مدينة القدس، ومستجدات الأوضاع الإقليمية ومجمل ملفات العلاقات الثنائية.

وأضافت أن “الجانبين بحثا التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة في باحات المسجد الأقصى المبارك؛ حيث أطلع الوزير شكري نظيره السعودي على الاتصالات التي تجريها مصر في هذا الشأن، مع التشديد على ضرورة تحمل إسرائيل لمسئوليتها تجاه وقف تلك الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للأشقاء من المدنيين الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن الوزيرين أكدا “رفضهما لكافة الممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة”.

وأضافت أن “الوزيرين تطرقا أيضا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث شهد الاتصال توافقا على ضرورة تغليب الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة بما يضمن تعزيز ركائز الاستقرار، وأهمية احترام كافة الأطراف لقواعد القانون الدولي”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412665

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