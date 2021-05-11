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العلاقات الثنائية وأحداث القدس أهم مواضيع زيارة تشاووش أوغلو إلى السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-11T02:59:28+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير10 مايو 2021آخر تحديث : الثلاثاء 11 مايو 2021 - 2:59 صباحًا
العلاقات الثنائية وأحداث القدس أهم مواضيع زيارة تشاووش أوغلو إلى السعودية

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، أن الهدف من زيارته إلى السعودية هو بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأحداث الجارية في القدس.

العلاقات الثنائية وأحداث القدس أهم مواضيع زيارة تشاووش أوغلو إلى السعودية”رويترز”: تشاووش أوغلو يزور السعودية الأسبوع المقبل
وكتب تشاووش أوغلو على “تويتر”: “الزيارة إلى العاصمة السعودية، الرياض، تأتي لبحث العديد من القضايا العامة التي تهم المنطقة”.

وأضاف: “مباحثاتنا في المملكة ستشمل أيضا العلاقات الثنائية، والاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وما يتعرض له الفلسطينيون من ظلم”.

من جانبها، أكدت الخارجية التركية في بيان، إن “زيارة تشاووش أوغلو إلى الرياض، ستستمر ليومين، يلتقي خلالها نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود”.

المصدر: “الأناضول”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412668

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