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20 شهيدا بينهم 9 أطفال.. حصيلة إصابات العدوان الإسرائيلي على الضفّة وغزّة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-05-11T03:58:31+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 11 مايو 2021 - 3:58 صباحًا
20 شهيدا بينهم 9 أطفال.. حصيلة إصابات العدوان الإسرائيلي على الضفّة وغزّة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة إصابات العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الاسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن معظمها ناجم عن الرصاص الحي وآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاءت الأرقام كالتالي:

القدس: 612 إصابة، نقل منها للمستشفيات 411 إصابة.

قطاع غزة: 20 شهيدا (بينهم 9 أطفال)، و95 إصابة بجروح مختلفة.

مجمع فلسطين الطبي في رام الله: 9 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

المستشفى الميداني في قلنديا: 37 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

مستشفى جنين الحكومي: إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، وأخرى جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

مستشفى طولكرم الحكومي: إصابة بالرصاص الحي في اليد، وأخرى جراء استنشاق غاز مسيل للدموع.

مستشفى الخليل الحكومي: 7 إصابات بالرصاص الحي، 10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 10 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

مستشفى بيت جالا الحكومي: إصابة بقنبلة غاز مسيل للدموع في الصدر.

مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس: إصابتان بالرصاص الحي، إحداهما بالفخذ متوسطة وأخرى بالقدم.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=412671

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